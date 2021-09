Soirée d’ouverture | 33es Rencontres de Chants Polyphoniques de Calvi : LULA PENA (Portugal) Citadelle de Calvi, 13 septembre 2021, Calvi.

Citadelle de Calvi, le lundi 13 septembre à 21:30

**LULA PENA (Portugal) : Archivo Pittoresco** Elle a seulement fait paraître trois albums depuis 1998, mais la mystérieuse chanteuse, compositrice, guitariste et poète portugaise a réussi un exploit rare: agréger une foule d’admirateurs dévoués, à travers le monde, une sorte de société secrète internationale dont les rangs grossissent avec chacune de ses trop rares apparitions. Lula Pena invente ses propres règles, tant dans la conduite de sa “carrière” que dans sa musique. Sa voix est renversante et habitée, son jeu de guitare unique, son approche profondément émotionnelle et intuitive, quoique également conceptuelle et cérébrale. Elle a cette façon quasi-chamanique de ne faire qu’un avec son instrument lorsqu’elle se lance dans ses longues pièces vagabondes, durant lesquelles le bois, les cordes, les mots, le corps humain, le souffle et la voix finissent par fusionner, par se transformer en un seul animal surnaturel et fabuleux. La musique de Lula Pena est un organisme vivant. Elle navigue sur une mer étrange, dont les rivages ont pour noms folk blues, flamenco, chanson française, phado (elle aime l’épeler ainsi) ou bossa nova, qu’elle frôle tous sans en laisser aucun intact. Son nouvel album « Archivo Pittoresco » reflète le vagabondage inspiré de Lula Pena: les textes des treize chansons de l’album circulent entre portugais, français, anglais, espagnol, italien et grec. **PASS SANITAIRE** Le pass sanitaire vous sera demandé : veillez à ce qu’il soit bien muni d’un QR Code, seul justificatif admis. A la billetterie, aussi bien que dans la cathédrale ou l’oratoire, le port du masque est obligatoire. Avant et après les concerts, suivez attentivement les consignes qui vous seront données par le personnel de salle. De notre côté, nous mettrons à votre disposition du gel hydro-alcoolique, nous désinfecterons les sièges et nous aèrerons les lieux entre chaque concert.

Citadelle de Calvi Calvi Haute-Corse



