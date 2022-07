SOIRÉE DOUCEUR D’ÉTÉ La Bazouge-de-Chemeré La Bazouge-de-Chemeré Catégories d’évènement: LA BAZOUGE DE CHEMERE

Une trentaine d’exposants, artisans et producteurs locaux, sont attendus. Le marché sera animé par deux groupes musicaux : Gangstar Fanfare et Wee Duo. Restauration et buvette seront disponibles sur place. Marché semi nocturne au plan d’eau de La Bazouge de Chémeré +33 2 43 90 51 07 https://www.labazougedechemere.fr/ Le jeudi 25 août 2022 dès 17h, La Bazouge de Chémeré organise son marché estival au plan d’eau communal.

