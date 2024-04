Soirée Doubles Jeux Chinon, samedi 4 mai 2024.

Soirée Doubles Jeux Chinon Indre-et-Loire

Samedi

À l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques, la ville de Chinon vous propose une soirée dédiée au théâtre et au sport avec deux spectacles, et une performance pendant l’entracte. Une façon ludique de concevoir deux pratiques qui permettront d’exercer le corps et l’esprit de façon inédite !

Début : 2024-05-04

Rue de la Digue Saint-Jacques

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire culture@ville-chinon.com

