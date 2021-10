Soirée double plateau : Da Silva + Clarika Carré Sévigné, 9 novembre 2021, Cesson-Sévigné.

Soirée double plateau : Da Silva + Clarika

Carré Sévigné, le mardi 9 novembre à 20:00

À travers son écriture unique, féminine et poétique, Clarika dépeint la vie avec une autodérision et un humour empreint de tendresse. Avec A la lisière, son 8ème, on retrouve cette manière bien à elle de mêler humour et gravité, de dresser le portrait de personnages drôles et rêveurs, de concocter des chansons comme autant de tranches de vies qui touchent par leur sensibilité. Épris de liberté, Da Silva n’a pas de frontières et navigue d’un pays à l’autre, tant dans sa vie personnelle que dans son travail de musicien. Insatiable, il écrit pour les autres (Jenifer, Soprano, Yseult…) et compose Le Mystère des Couleurs, un conte musical pour les jeunes oreilles en 2019. Après L’Aventure, salué par le public, il revient avec un septième album : Au revoir chagrin, comme un clin d’oeil au roman de Françoise Sagan. Apatride dans un paysage musical où il se sent trop à l’étroit, il nous dévoile dix chansons mêlant pop, reggae, valse et mélodies métissées.

Tarifs / 26€ / 24€ / 22€

Une soirée double à plus d’un titre : deux artistes à l’écriture des plus ciselées et brillantes de la scène hexagonale, deux univers à la fois vifs et délicats…

Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson Sevigne Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T20:00:00 2021-11-09T22:00:00