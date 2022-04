Soirée DOUBLE CARBURAP complexe culturel de la Gornière, 29 avril 2022, Châtellerault.

complexe culturel de la Gornière, le vendredi 29 avril à 20:00

HERO ECHO, C’est l’histoire d’un feu, du « brasier qui pulse sous l’omoplate », à l’ « alcool, bouteille, tissu » du molotov. Un feu qui embrase et embrasse, qui ronge et qui libère, un feu de joie à feu et à sang. Quand elle ne joue pas les MC Vaj1 chez les Chiennes Hi-fi ou les oursins sensibles d’Amphibi.e, Héro Echo boutique des flows fiévreux et des textes ciselés pour échapper à ses incendies intérieurs. Après un EP de début oldschool, 2VIES, elle s’oriente vers des rythmes plus lents et des scansions plus techniques, mais toujours au service de l’émotion. Son clip féministe et anarchoqueer Amazones a kické la fourmilière. Tout feu tend à se propager. Toute tendresse est radicale. R.CAN est un artiste joyeux ,engagé, tchatcheur et sincère, qui partage son style à la croisée du Rap et de la Chanson Française, mêlant accordéon et contrebasse ; un style qu’il qualifie lui-même de Hip-Hopulaire. R.CAN et ses musiciens servent aussi bien de la poésie que de l’énergie festive. Sur scène, déboulant en solex, une synergie se crée immédiatement et se transmet généreusement au public sur fond d’émotion, de vibrations et de musicalité. Leur seul but : poser un sourire sur chaque visage et transmettre un message rempli d’amour.

8€ adhérents; 12€ non-adhérents, Réservation en ligne possible sur HelloAsso, Bar et petite restauration sur place, Ouverture des portes à 20h

Une première partie avec Hero Echo et une deuxième avec R.Can

complexe culturel de la Gornière 15 rue de la Gornière Châtellerault Vienne



2022-04-29T20:00:00 2022-04-29T23:00:00