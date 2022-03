Soirée d’opéra et de chant “Faisons un rêve” Centre Culturel Irlandais Paris Catégorie d’évènement: Paris

Soirée d'opéra et de chant "Faisons un rêve"

Centre Culturel Irlandais, le vendredi 8 avril à 19:30

Avec **Gemma Ní Bhriain** et **Sarah Shine** Coïncidant avec l’apparition de Tara Erraught dans le rôle principal de l’opéra _Cendrillon_ de Massenet à l’Opéra Bastille, le CCI est ravi de s’associer à l’Irish National Opera pour présenter dans notre belle chapelle deux chanteuses irlandaises qui ont toutes deux fait leurs armes à l’Atelier Lyrique de l’Opéra National de Paris. Cette soirée exceptionnelle verra la mezzo-soprano Gemma Ní Bhriain et la soprano Sarah Shine interpréter des airs qui reflètent le caractère franco-irlandais du lieu.

13€ (10€ pour étudiants et demandeurs d’emploi), réservation conseillée

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris

2022-04-08T19:30:00 2022-04-08T21:00:00

