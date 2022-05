Soirée Dolce Vita Jardin Bel-Air Reconvilier Catégories d’évènement: Reconvilier

Région administrative du Jura bernois

Soirée Dolce Vita Jardin Bel-Air, 18 août 2022, Reconvilier. Soirée Dolce Vita

Jardin Bel-Air, le jeudi 18 août à 17:30

Chansons italiennes avec Polato Pizza e gelatti Dégustation de vin Atelier aquarelle Jeux géants pour les enfants Coin coloriage Coin photomaton

Entrée libre

Le jeudi, entre 17h30 et 20h00, profitez d’un début de soirée tout en décontraction et convivialité Jardin Bel-Air Rue de Bel-Air 11 Reconvilier Région administrative du Jura bernois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-18T17:30:00 2022-08-18T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Reconvilier, Région administrative du Jura bernois Autres Lieu Jardin Bel-Air Adresse Rue de Bel-Air 11 Ville Reconvilier lieuville Jardin Bel-Air Reconvilier Departement Région administrative du Jura bernois

Jardin Bel-Air Reconvilier Région administrative du Jura bernois https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reconvilier/

Soirée Dolce Vita Jardin Bel-Air 2022-08-18 was last modified: by Soirée Dolce Vita Jardin Bel-Air Jardin Bel-Air 18 août 2022 Jardin Bel-Air Reconvilier Reconvilier

Reconvilier Région administrative du Jura bernois