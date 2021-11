Soirée documentaires Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale, 7 décembre 2021, Albi.

Soirée documentaires

le mardi 7 décembre à Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale

Le Comité Palestine 81 organise la projection des documentaires : « Le char et l’olivier » qui apporte un éclairage sur l’histoire de la Palestine et « One more jump. » Celui-ci raconte le destin d’un athlète professionnel palestinien exilé et de son ami Jehad, vivant sur la bande de Gaza. Tous deux pratiquent le parkour, cet art acrobatique de franchir tous les obstacles. * 18h15 et 21h à la salle Arcé

5€ la projection

Le Comité Palestine 81 organise la projection de deux documentaires.

Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-07T18:15:00 2021-12-07T21:00:00;2021-12-07T21:00:00 2021-12-07T23:30:00