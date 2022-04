SOIRÉE DOCU : A PORTÉE DU SAUVAGE + VENT DEBOUT Château-Gontier-sur-Mayenne, 29 avril 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

SOIRÉE DOCU : A PORTÉE DU SAUVAGE + VENT DEBOUT

2022-04-29 – 2022-04-29 Cinéma Le Palace 3 Place du Pilori

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

VENT DEBOUT

DE NOÉMIE GUÉDÉ / FRANCE / 0H37

Retraçant la genèse d’une mobilisation et des actions qui en ont découlé, Vent debout est un documentaire sur l’évolution de la prise de conscience écologique, responsable et citoyenne en Mayenne, depuis la première mobilisation contre le laboratoire d’enfouissement de déchets radioactifs en 2000, jusqu’à aujourd’hui. Le film cherche à mettre en lumière les origines des initiatives citoyennes locales actuelles.

À PORTÉE DU SAUVAGE

DE LUCAS HOBÉ / FRANCE / 0H26

« À PORTÉE DU SAUVAGE » est un documentaire animalier exclusivement réalisé en Mayenne. Durant six mois, le réalisateur lavallois Lucas Hobé a suivi le photographe animalier du Bourgneuf-la-Forêt Éric Médard pour filmer la riche faune sauvage du département, trop souvent méconnue. Aujourd’hui tout le monde ou presque sait reconnaître un ours polaire, un orang outan de Bornéo, un éléphant d’Afrique ou un panda de Chine, symboles de la biodiversité menacée. Mais qui connaît réellement les animaux sauvages qui vivent dans nos champs, dans nos forêts ou dans nos rivières mayennaises et françaises ? La martre, le blaireau, la bergeronnette des ruisseaux, le busard cendré, l’épervier. De la maison d’Eric située au Bourgneuf-la-Forêt, à la forêt de Mayenne, en passant par l’étang de Juvigné, par les champs du Pays de Craon et jusqu’au bord de la rivière Mayenne, ce film nous plonge dans l’extraordinaire nature sauvage mayennaise, qui mérite d’être mieux connue et préservée.

Le cinéma Le Palace, en partenariat avec Atmosphères 53 vous propose une soirée documentaires vec la projection de “Vent Debout” et “A Portée du Sauvage”

