Soirée d’observation gratuite Paris sous les étoiles au Parc de la Butte du Chapeau Rouge (19e) Parc de la Butte du Chapeau Rouge, 15 juillet 2023, Paris.

Le samedi 15 juillet 2023

de 22h00 à 01h00

.Tout public. gratuit Plus d’infos sur www.afastronomie.fr/paris

Paris sous les étoiles, c’est reparti ! A l’occasion de l’ouverture nocturne de certains Parcs et Jardins parisiens, l’Association Française d’Astronomie avec le soutien de la Ville de Paris organise durant tout l’été un marathon de 21 soirées d’observation gratuites ouvertes à toutes et tous.

Dates et lieux :

Du 08/07 au 09/09, de 21h à 1h, 21 soirées seront ainsi proposées réparties sur 15 parcs de la capitale pour pour cette nouvelle édition de notre opération estivale « Paris sous les étoiles »

Météo :

En cas de doutes sur son maintien (si nuages ou météo incertaine), rendez-vous sur le site internet de l’opération www.afastronomie.fr/paris ou sur les réseaux (https://www.facebook.com/afastronomie et sur instagram (@afa_stronomie), tenu à jour en cas d’annulation.

Parc de la Butte du Chapeau Rouge Parc de la Butte du Chapeau Rouge 75019 Paris

Contact : https://www.afastronomie.fr/paris https://www.facebook.com/afastronomie https://www.facebook.com/afastronomie https://www.afastronomie.fr/manifestations/paris-sous-les-etoiles-au-parc-de-la-butte-du-chapeau-rouge-19e

Cécile Hébrard AFA