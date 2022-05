Soirée d’observation du ciel étoilé

2022-05-06 – 2022-05-06 Voyage à travers la voûte céleste pour une découverte des constellations à l'œil nu et une observation des objets du ciel profond au télescope (ou séance de planétarium selon la météo). Tarif : 5 € (adulte) – 3€ (mineur – étudiant – habitant de la Communauté de Communes de Broceliande). Sur réservation.

