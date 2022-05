Soirée d’observation des insectes Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Profitez de la nuit tombée pour **observer la faune des Jardins du Muséum** et **échanger avec un entomologiste**. Au programme : présentation des insectes et de leur classification, focus sur les insectes nocturnes, piégeage et observation des insectes capturés… _Crédits photo : ©Adobe Stock_ _1 autre soirée le 9 septembre à 21h00_

10€ – réservation sur site internet ou à l’accueil

Adultes et enfants accompagnés à partir de 7 ans Jardins du Muséum à Borderouge 24 Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne

