Soirée d’observation des insectes Jardins du Muséum à Borderouge, 13 mai 2022, Toulouse.

Soirée d’observation des insectes

Jardins du Muséum à Borderouge, le vendredi 13 mai à 21:00

Profitez de **la nuit tombée** pour observer la faune des Jardins du Muséum et échanger avec un intervenant spécialisé. Au programme : présentation des insectes et de leur classification, focus sur les insectes nocturnes, piégeage et observation des insectes capturés… **Avec,** iN flor et **en présence de** Paul DUR _Crédits photo : ©Adobe Stock_ **réservation sur site internet ou à l’accueil des Jardins du Musée, maximum 20 personnes.** _2 autres soirées d’observation les 10 juin et 9 septembre à 21h_

10€ – réservation sur site internet ou à l’accueil

Adultes et enfants accompagnés à partir de 7 ans

Jardins du Muséum à Borderouge 24 Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T21:00:00 2022-05-13T23:00:00