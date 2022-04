Soirée d’observation des étoiles Lichtenberg, 6 mai 2022, Lichtenberg.

Soirée d’observation des étoiles Lichtenberg

2022-05-06 – 2022-05-06

Cette soirée d’observation des étoiles est proposée en partenariat avec l’association Nemesis, pour tous les astronomes en herbes souhaitant admirer le ciel étoilé et en savoir plus sur les astres qui composent notre univers. Observation du ciel au télescope, des planètes, des nébuleuses et galaxies ; présentation des techniques astrophoto.

Deux sessions sont prévues :

Vendredi 6 mai de 21h30 à 23h (le château sera ouvert de 21h à 23h30)

Vendredi 23 septembre de 20h30 à 22h00 (le château sera ouvert de 20h à 22h30)

Horaires : 4 créneaux de réservation par soirée – 25 personnes maximum par créneau.

Tarif plein 8€, tarif réduit 5€. Réservation obligatoire.

Événement annulé ou reporté en cas de mauvaise météo.

