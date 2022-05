Soirée d’observation des étoiles à la Chaudanne Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Savoie

Soirée d’observation des étoiles à la Chaudanne Les Allues, 28 juillet 2022, Les Allues. Soirée d’observation des étoiles à la Chaudanne Méribel – Centre La Chaudanne Les Allues

2022-07-28 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-28 23:00:00 23:00:00 Méribel – Centre La Chaudanne

Les Allues Savoie Observez les étoiles avec un laser spécial pour l’astronomie. A la découverte des plus beaux objets de la voie lactée dont Jupiter, Saturne et les incroyables objets célestes du triangle de l’été. info@meribel.net +33 4 79 08 60 01 http://www.meribel.net/ Méribel – Centre La Chaudanne Les Allues

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Les Allues, Savoie Autres Lieu Les Allues Adresse Méribel - Centre La Chaudanne Ville Les Allues lieuville Méribel - Centre La Chaudanne Les Allues Departement Savoie

Les Allues Les Allues Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-allues/

Soirée d’observation des étoiles à la Chaudanne Les Allues 2022-07-28 was last modified: by Soirée d’observation des étoiles à la Chaudanne Les Allues Les Allues 28 juillet 2022 Les Allues Savoie

Les Allues Savoie