Soirée d’observation astronomique Carnoët, 12 juillet 2022, Carnoët.

Soirée d’observation astronomique

La Vallée des Saints Lieu-dit Quénéquillec Carnoët Côtes d’Armor Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol Lieu-dit Quénéquillec La Vallée des Saints

2022-07-12 – 2022-07-12

Lieu-dit Quénéquillec La Vallée des Saints

Carnoët

Côtes d’Armor

Carnoët Côtes-d’Armor

À la tombée de la nuit, ici, à la Vallée des Saints, passé, présent et avenir s’entrecroisent de façon vertigineuse. Dans ce cadre exceptionnel, Bertrand Guégan vous propose des soirées d’observation du ciel nocturne et une découverte de l’astronomie. Ces rencontres débuteront sous le chapiteau, depuis lequel vous vous rendrez ensuite sur le site pour les observations au télescope. Si les conditions météo ne le permettent pas, une mini-conférence sur le thème de l’astronomie sera organisée.

Chaque soirée est unique et s’adapte au gré des visiteurs et des conditions météorologiques. Dans tous les cas, pensez à prendre des vêtements chauds, car même en été, les nuits peuvent être (très) fraîches. A partir de 10 ans.

+33 2 96 91 62 26 https://www.lavalleedessaints.com/actualites-soiree-dobservation-astronomique-ete-2022-pxl-102_140.html

À la tombée de la nuit, ici, à la Vallée des Saints, passé, présent et avenir s’entrecroisent de façon vertigineuse. Dans ce cadre exceptionnel, Bertrand Guégan vous propose des soirées d’observation du ciel nocturne et une découverte de l’astronomie. Ces rencontres débuteront sous le chapiteau, depuis lequel vous vous rendrez ensuite sur le site pour les observations au télescope. Si les conditions météo ne le permettent pas, une mini-conférence sur le thème de l’astronomie sera organisée.

Chaque soirée est unique et s’adapte au gré des visiteurs et des conditions météorologiques. Dans tous les cas, pensez à prendre des vêtements chauds, car même en été, les nuits peuvent être (très) fraîches. A partir de 10 ans.

Lieu-dit Quénéquillec La Vallée des Saints Carnoët

dernière mise à jour : 2022-07-07 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol