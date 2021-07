Chef-Boutonne Chef-Boutonne Chef-Boutonne, Deux-Sèvres Soirée d’observation astronomie Chef-Boutonne Chef-Boutonne Catégories d’évènement: Chef-Boutonne

Deux-Sèvres

Soirée d’observation astronomie Chef-Boutonne, 13 août 2021-13 août 2021, Chef-Boutonne. Soirée d’observation astronomie 2021-08-13 – 2021-08-13

Chef-Boutonne Deux-Sèvres EUR Soirée d’observation astronomie Place du Pina à Tillou à partir de 21h Le Club d’astronomie de Marigny vous propose à nouveau une soirée d’observation des étoiles et de la voie lactée.

5 animateurs bénévoles, équipés de télescopes, vous guideront pour observer la constellation. À la tombée de la nuit, les étoiles, nébuleuses et autres galaxies s’offriront à vous.

À l’issue de la soirée, vous repartirez avec une carte du ciel qui vous donnera les clés afin de poursuivre par vous-même l’exploration interstellaire. Pensez à apporter vos jumelles.

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur. Gratuit (consigne 3€) Mairie de Chef-Boutonne 05 49 29 80 04 www.chef-boutonne.fr Soirée d’observation astronomie Place du Pina à Tillou à partir de 21h Le Club d’astronomie de Marigny vous propose à nouveau une soirée d’observation des étoiles. Pensez à apporter vos jumelles. Gratuit (consigne 3€) Mairie de Chef-Boutonne 05 49 29 80 04 www.chef-boutonne Soirée d’observation astronomie Place du Pina à Tillou à partir de 21h Le Club d’astronomie de Marigny vous propose à nouveau une soirée d’observation des étoiles et de la voie lactée.

5 animateurs bénévoles, équipés de télescopes, vous guideront pour observer la constellation. À la tombée de la nuit, les étoiles, nébuleuses et autres galaxies s’offriront à vous.

À l’issue de la soirée, vous repartirez avec une carte du ciel qui vous donnera les clés afin de poursuivre par vous-même l’exploration interstellaire. Pensez à apporter vos jumelles.

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur. Gratuit (consigne 3€) Mairie de Chef-Boutonne 05 49 29 80 04 www.chef-boutonne.fr Pixabay dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Chef-Boutonne, Deux-Sèvres Étiquettes évènement : Autres Lieu Chef-Boutonne Adresse Ville Chef-Boutonne