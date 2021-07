Soirée do Brasil spécial Carnaval de Olinda à Paris ! Café A, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 10 juillet 2021

de 21h à 2h

payant

Soirée brésilienne aux couleurs du Carnaval avec live, show de batucada et Dj set à Gare de l’Est !

Tudo bem amigos ?? Pour cette reprise des fiestas made in Paname, on va fêter ensemble la magie du carnaval brésilien avec notre mythique soirée CARNAVAL DE OLINDA A PARIS !! C’était pas possible en février/mars cette année, donc voilà, on vous l’a cocoté pour l’été, parce-qu’à Paris, tout est permis !! FESTAAAAA !!

LINE UP

LIVE BANDS

WENDELL ALMEIDA (Samba ~ Forro ~ Coco / Brésil)

Wendell Almeida est né dans une famille traditionnelle du carnaval de Olinda du Alto da Sé et les fondateurs du ancien bloc carnavalesque (Os Irmaos metralhas).

Selon la tradition populaire de Pernambuco, les artistes font participer le public qui, à leur tour, sont invités à danser et à chanter. Ce jeu musical collectif qui est le coco est rythmé par les instruments de percussion traditionnels: ganzá, pandeiro, bombo & viola auxquels peuvent s’ajouter, généralement dans le coco de roda, la paume de main et le pied.

Les spectacles festifs, en costumes originaux et inspirés de la tradition Nordestine (de la région du nord-est brésilien), plongent le public dans un univers carnavalesque encore peu connu en dehors du Brésil !

BATUK NAGO (Batucada / Afro Brasil)



Puissance des tambours, grâce des filles en jupes virevoltantes et costumes hauts en couleurs… La batucada investit la cité, semant sur son passage l’énergie des rythmes nordestins : maracatu, afoxé, coco de roda, ciranda, caboclinho… Pulsations magiques qui séduisent une foule en liesse dont le cœur bat au rythme des percussions de BATUK’NAGO, dirigés par la main de « mestre » de Wendell Almeida.

DJ SET

DJ CUCURUCHO (Grooves do Brasil/Samba/MPB/Forro)

Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin, arabe ou indien avec des rythmes urbaines globaux… Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros ou Chicha Libre. Showcase au Womex 2013.

GROOVALIZACION DJs (Musiques du Brésil & Tropical grooves)



Groovalizacion est un collectif de DJs, journalistes et activistes culturels du monde entier dont les podcasts et Dj sets mettent en évidence les dernières tendances mondiales de musique urbaine et explorent leurs racines locales de l’Afrique à l’Amérique Latine en passant par le Monde Arabe, les Caraïbes ou la Méditerranée. Le collectif et leur web-radio a été créé en 2008 pour promouvoir des rencontres culturelles et l’expérimentation à travers les global grooves. Welcome to the Groovalizacion era amigos !!

Événements -> Soirée / Bal

Café A 148 Rue du Faubourg Saint-Martin Paris 75010

4, 5, 7 : Gare de l’Est (169m) 7 : Château-Landon (363m)



Contact :Bal Tropical tonikarxofa@hotmail.com https://www.facebook.com/events/488698728854261

Événements -> Soirée / Bal Les Nuits;Musique

Date complète :

2021-07-10T21:00:00+02:00_2021-07-11T02:00:00+02:00

illustration facebook