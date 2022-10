Soirée DJs – Euphonik Boulevard

2022-11-05 – 2022-11-05 EUPHONIK BOULEVARD Samedi 5 novembre – A partir de 20h – Soirée DJ’s – participation libre Les DJ’s du collectif Euphonik Bazar reviennent dans la verrière du Boul’ pour des soirées enflammées ! Après deux éditions en streaming en 2020 et 2021, le collectif de DJ’s Techno est revenu “en vrai” et en force pour deux sessions la saison dernière. Deux très gros succès ! Euphonik revient donc pour une nouvelle saison… La verrière du Café du Boulevard se transformera en dancefloor : lasers, boule à facettes et grosses basses au menu ! Avec :

