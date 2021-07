La Faute-sur-Mer La Faute-sur-Mer La Faute-sur-Mer, Vendée SOIRÉE « DJ TEEN NIGHT » La Faute-sur-Mer La Faute-sur-Mer Catégories d’évènement: La Faute-sur-Mer

Vendée

SOIRÉE « DJ TEEN NIGHT » La Faute-sur-Mer, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, La Faute-sur-Mer. SOIRÉE « DJ TEEN NIGHT » 2021-07-14 – 2021-07-20 Pavillon des Dunes Avenue de la plage

La Faute-sur-Mer Vendée mairie@lafautesurmer.fr +33 2 51 97 19 20 dernière mise à jour : 2021-05-31 par

Détails Catégories d’évènement: La Faute-sur-Mer, Vendée Étiquettes évènement : Autres Lieu La Faute-sur-Mer Adresse Pavillon des Dunes Avenue de la plage Ville La Faute-sur-Mer lieuville 46.33193#-1.3288