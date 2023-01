Soirée DJ et vinyle à la Brasserie du bahus Bahus-Soubiran Bahus-Soubiran Bahus-Soubiran Catégories d’Évènement: Bahus-Soubiran

Soirée DJ et vinyle à la Brasserie du bahus
1 Route d'Eugénie Brasserie du Bahus Bahus-Soubiran Landes

2023-01-28

Brasserie du Bahus 1 Route d’Eugénie

Bahus-Soubiran

Landes Bahus-Soubiran Camille de la Brasserie du Bahus vous propose une soirée DJ avec vinyle, au menu de la saoul, du funk, du groove. Sans oublier les tapas qu’il vous propose.

Une cuvée secrète sera dévoilée ce soir-là.

Camille de la Brasserie du Bahus vous propose une soirée DJ avec vinyle, au menu de la saoul, du funk, du groove. Sans oublier les tapas qu'il vous propose.

Une cuvée secrète sera dévoilée ce soir-là.

Que de surprise ! Alors vite à vos téléphones pour réserver une table entre amis ou en famille !

Une cuvée secrète sera dévoilée ce soir-là.

+33 6 71 39 24 06

Brasserie du Bahus 1 Route d’Eugénie Bahus-Soubiran

