Musée Paul-Dupuy, le mardi 15 mars à 18:00

Pour la dernière soirée, visite de l’exposition « Les Arts de l’Islam » en musique avec DJ No Breakfast et sa sélection pointue de musiques orientales originales des années 60/70/80s sur disques vinyles. DJ NO BREAKFAST FB [www.facebook.com/djnobreakfast](http://www.facebook.com/djnobreakfast) IG [www.instagram.com/djnobreakfast](http://www.instagram.com/djnobreakfast) Ecoutez une de ses mixtapes orientales ici : [https://www.mixcloud.com/…/oriental-nights-mvdx-radio…/](https://www.mixcloud.com/…/oriental-nights-mvdx-radio…/)

Entrée libre

Soirée de clôture en musique de l’exposition « Les Arts De L’Islam » Musée Paul-Dupuy rue de la pleau, toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T18:00:00 2022-03-15T22:00:00

