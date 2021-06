Calais Cité de la dentelle et de la mode Calais, Pas-de-Calais Soirée DJ années 80 Cité de la dentelle et de la mode Calais

Libres Figurations années 80, c’est la nouvelle double exposition haute en couleurs à découvrir dans les musées de Calais (Cité de la dentelle et de la mode et Musée des beaux-arts). Pour accompagner l’événement, la Cité de la dentelle et de la mode vous propose une soirée DJ années 80 pour coller au thème. Amateurs de perfecto & Dr. Martens, vestes en jean & bandana, converses & accessoires fluo, c’est le moment de [re]sortir votre cultissime garde-robe pour une soirée 100% électro et couleurs flashy ! Soirée DJ de 19h30 à 22h30 et musée ouvert de 19h à 23h. Good vibes 80’s avec la nouvelle exposition Libres figurations ! Set années 80 exceptionnel pop rock et punk proposé par les artistes Underwill et Soapsonic, sous le duo « Undersonic ». Cité de la dentelle et de la mode 135 quai du Commerce, 62100 Calais Calais Pas-de-Calais

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T22:30:00

