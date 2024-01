Soirée Distinct Era Ateliers Jouret Roubaix, vendredi 9 février 2024.

Soirée Distinct Era Soirée Hip Hop, Conférence, représentation artistique & jam Vendredi 9 février, 18h00 Ateliers Jouret Entrée gratuite sur inscription

Rendez-vous le 9 février pour la soirée @distinctera concept dédiée à l’authenticité par la danse.

PROGRAMME :

– Temps d’échange avec @jeanninefischer & @mouss.tik

– Représentation artistique de @lena.cayrade @sg_garric @tinatoun @_.rikyu._ @bbshaa_ @simon_bhe @emmavalerio_ @bboygaby_ @_empress.dirose_ @michaelmks_ @urso00o

– Jam

GRATUIT

De 18h00 à 22h00 aux Ateliers Jouret 13 rue de l’Hospice à #Roubaix

La soirée s’annonce très riche.

Par souci de bienveillance et de places disponibles, nous demandons au public de s’inscrire via le lien https://forms.gle/YJpA7vHLxSGUkUeM7

Ateliers Jouret 13 rue de l'hospice Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France contact@abondance-mouv.fr 06 65 22 54 91

HipHop Roubaix

Abondance Mouv