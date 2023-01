SOIRÉE DISCO ZEN AU CENTRE AQUATIQUE OCÉANIDE Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte

Vendée Fontenay-le-Comte Au programme :

• Piscine et espace bien être

• Aquarelax et Aquabike,

• possibilité de réserver un modelage de 30minutes à 20 €

Prix d’entrée 6 € (tarif unique).

réservé aux plus de 18 ans Le centre aquatique Océanide de Fontnenay-le-Comte vous propose un moment de détente pour vous. oceanide@fontenayvendee.fr +33 2 51 00 05 21 Rue du Gaingalet Centre aquatique Océanide Fontenay-le-Comte

