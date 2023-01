SOIRÉE DISCO Saint-Viaud Saint-Viaud Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Viaud

SOIRÉE DISCO Saint-Viaud, 18 février 2023, Saint-Viaud . SOIRÉE DISCO Salle du Lac Saint-Viaud Loire-Atlantique

2023-02-18 20:00:00 – 2023-02-18 Saint-Viaud

Loire-Atlantique Soirée années 70/80/90 et d’aujourdhui.

Au menu : Apéritif, Valse des mers, Émincé de boeuf sauce forestière et se garniture, Tiramisu, vin en sus.

Servi par le Grand Hôtel – Saint-Père-en-Retz. Sur réservation au 06.80.91.48.06 ou 06.50.12.84.50 Plus d’infos à venir Saint-Viaud

dernière mise à jour : 2023-01-18 par

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Viaud Autres Lieu Saint-Viaud Adresse Salle du Lac Saint-Viaud Loire-Atlantique Ville Saint-Viaud lieuville Saint-Viaud Departement Loire-Atlantique

SOIRÉE DISCO Saint-Viaud 2023-02-18 was last modified: by SOIRÉE DISCO Saint-Viaud Saint-Viaud 18 février 2023 Loire-Atlantique Saint-Viaud Salle du Lac Saint-Viaud Loire-Atlantique

Saint-Viaud Loire-Atlantique