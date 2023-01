Soirée disco Rémalard en Perche Rémalard en Perche Catégories d’Évènement: Orne

Soirée disco Rémalard en Perche, 15 avril 2023, Rémalard en Perche . Soirée disco Place du Champ de Foire Rémalard Salle des fêtes Rémalard en Perche Orne Rémalard Place du Champ de Foire

2023-04-15 – 2023-04-15

Orne Repas sur réservation et bal disco. Pratique : à la salle des fêtes de Rémalard, une organisation du comité des fêtes de Dorceau. Repas sur réservation et bal disco. Pratique : à la salle des fêtes de Rémalard, une organisation du comité des fêtes de Dorceau. comitedesfetesdorceau@gmail.com Rémalard Place du Champ de Foire Rémalard en Perche

