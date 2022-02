SOIREE DISCO Raon-l’Étape Raon-l'Étape Catégories d’évènement: Raon-l'Étape

Vosges

SOIREE DISCO Raon-l’Étape, 26 mars 2022, Raon-l'Étape. SOIREE DISCO Raon-l’Étape

2022-03-26 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-26

Raon-l’Étape Vosges Après 2 ans d’annulation, l’association Lai Scie Kon Frair organise à nouveau grande soirée disco animée par Cosmic Dance Mobile à la salle Beauregard. Passez une soirée exceptionnelle au son des années 80 !

Bonne ambiance, buvette et restauration seront au programme et les tenues d’époque sont vivement recommandées pour un moment exceptionnel !

Soirée gratuite pour les moins de 12 ans.

Nouveau show de danseuses !

Pass vaccinal obligatoire. thefestiouff@orange.fr +33 6 08 32 01 30 Franck

Raon-l’Étape

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Raon-l'Étape, Vosges Autres Lieu Raon-l'Étape Adresse Ville Raon-l'Étape lieuville Raon-l'Étape Departement Vosges

Raon-l'Étape Raon-l'Étape Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/raon-letape/

SOIREE DISCO Raon-l’Étape 2022-03-26 was last modified: by SOIREE DISCO Raon-l’Étape Raon-l'Étape 26 mars 2022 Raon-l'Étape Vosges

Raon-l'Étape Vosges