Soirée Disco Paillettes Le Terminus Villeneuve-sur-Lot, jeudi 7 mars 2024.

Pour toutes les filles… et les garçons !

Tapas et cocktails avec ses playlists 70’s et 80’s !

Dress code et cocktails assortis aux couleurs associées à la Journée internationale des droits des femmes (violet, vert et blanc).

La Villeneuvoise ajoute aussi les paillettes !

Début : 2024-03-07 19:30:00

fin : 2024-03-07

Le Terminus 2 Avenue Foch

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

