SOIRÉE DISCO NIGHT PARTY La Turballe, jeudi 14 mars 2024.

Soirée Disco Perruques flashy, chemises à fleurs, pantalons pattes d’eph et grosses lunettes devant le Juke Box. Si vous aimez Abba, Gloria Gaynor Village People et Boney M, c’est au Plan B que ça se passe. Des tubes des années 70 et 80 à gogo où le disco est à l’honneur. Ouvert à toutes & à tous, rendez-vous sur le dancefloor ! .

Début : 2024-03-14 17:30:00

fin : 2024-03-14

Place du Marché

La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@cafe-epicerie-leplanb.fr

