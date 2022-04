Soirée Disco Funk Sennely Sennely Catégories d’évènement: Loiret

Sennely

Soirée Disco Funk Sennely, 30 avril 2022, Sennely. Soirée Disco Funk Sennely

2022-04-30 20:00:00 – 2022-04-30 00:00:00

Sennely Loiret Sennely L’Association Maney Espoirs organise une soirée disco funk le samedi 30 avril 2022 à 20h à la Salle Polyvalente de Sennely.

Un cocktail de bienvenue offert à toute personne portant un accessoire festif.

Buvette et petite restauration sur place, gratuit pour les moins de 12 ans. L’Association Maney Espoirs organise une soirée disco funk le samedi 30 avril 2022 à 20h à la Salle Polyvalente de Sennely.

Un cocktail de bienvenue offert à toute personne portant un accessoire festif.

Buvette et petite restauration sur place, gratuit pour les moins de 12 ans. associationmaney45@gmail.com +33 6 88 41 41 22 L’Association Maney Espoirs organise une soirée disco funk le samedi 30 avril 2022 à 20h à la Salle Polyvalente de Sennely.

Un cocktail de bienvenue offert à toute personne portant un accessoire festif.

Buvette et petite restauration sur place, gratuit pour les moins de 12 ans. Maney Espoirs

Sennely

dernière mise à jour : 2022-04-06 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Sennely Autres Lieu Sennely Adresse Ville Sennely lieuville Sennely Departement Loiret

Sennely Sennely Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sennely/

Soirée Disco Funk Sennely 2022-04-30 was last modified: by Soirée Disco Funk Sennely Sennely 30 avril 2022 Loiret Sennely

Sennely Loiret