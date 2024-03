Soirée disco funk 2e édition Zone Bonard Sauveterre-de-Guyenne, samedi 4 mai 2024.

Soirée disco funk 2e édition Zone Bonard Sauveterre-de-Guyenne Gironde

Venez vous déhancher sur la piste de danse et sous la boule à facettes pour cette soirée disco à la salle Simone Veil. Vous y retrouverez Red Sofa, Noledge et Unduties. Une buvette et restauration seront à votre disposition sur place. Les billets sont déjà en vente en ligne. 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 19:30:00

fin : 2024-05-04 23:30:00

Zone Bonard Salle SImone Veil

Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine musiquesenbastide@gmail.com

L’événement Soirée disco funk 2e édition Sauveterre-de-Guyenne a été mis à jour le 2024-03-16 par OT de l’Entre-deux-Mers