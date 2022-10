Soirée Disco et Anguillade Soustons Soustons Catégories d’évènement: Landes

Rue de Moscou Salle A Noste Soustons Landes Salle A Noste Rue de Moscou

2022-10-22 – 2022-10-22

Landes Soirée Disco et Anguillade organisée par la SCS FC. Sur réservation uniquement (avant le 17 Octobre).

Menu 24€ – garbure, anguilles, entrecôte – frites, dessert et café.

Menu enfants 7€ – lomo, frites, glace et boisson. Une boisson offerte à toute personne déguisée. +33 6 81 95 31 17 SCS FC

