Tous les samedis au Restaurant Festif La Siesta.

2 Orchestres au programme :

Paris Guinguette de 15h30 à 21h

Et soirée Disco animée par Dj Fanny Larcarde de 21h à minuit.

Réservations au 06 95 96 53 45 https://www.facebook.com/herve.siesta LA SIESTA CAPVERN Capvern

