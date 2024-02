Soirée Disco Crêpes d’Ar Pintig salle omnisport Tréflez, samedi 5 octobre 2024.

Soirée Disco Crêpes d’Ar Pintig salle omnisport Tréflez Finistère

Soirée dansante sur de la musique des années 70/80/90

et dégustation de crêpes salées et sucrées.

Orchestré par l’association Ar Pintig regroupant les 3 petites écoles de Tréflez, Kernouës et St Frégant. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-05 19:00:00

fin : 2024-10-06 01:00:00

salle omnisport place du menhir

Tréflez 29430 Finistère Bretagne arpintigassociation@gmail.com

