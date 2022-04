Soirée disco Colroy-la-Roche Colroy-la-Roche Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Colroy-la-Roche

Soirée disco Colroy-la-Roche, 14 mai 2022, Colroy-la-Roche. Soirée disco Colroy-la-Roche

2022-05-14 – 2022-05-14

Colroy-la-Roche Bas-Rhin Colroy-la-Roche EUR Une soirée disco comme on les aime ! Avec buvette, tartes flambées, services de sécurité et nos DJ’s SMACH & B3N. Venez pour festoyer jusqu’au bout de la nuit +33 6 37 29 67 52 Une soirée disco comme on les aime ! Avec buvette, tartes flambées, services de sécurité et nos DJ’s SMACH & B3N. Venez pour festoyer jusqu’au bout de la nuit Colroy-la-Roche

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Colroy-la-Roche Autres Lieu Colroy-la-Roche Adresse Ville Colroy-la-Roche lieuville Colroy-la-Roche Departement Bas-Rhin

Soirée disco Colroy-la-Roche 2022-05-14 was last modified: by Soirée disco Colroy-la-Roche Colroy-la-Roche 14 mai 2022 Bas-Rhin Colroy-la-Roche

Colroy-la-Roche Bas-Rhin