Soirée disco Cany-Barville Cany-Barville Cany-Barville Catégories d’Évènement: Cany-Barville

Seine-Maritime

Soirée disco Cany-Barville, 28 janvier 2023, Cany-Barville Cany-Barville. Soirée disco Rue Louis Bouilhet Salle Daniel Pierre Cany-Barville Seine-Maritime Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet

2023-01-28 – 2023-01-28

Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet

Cany-Barville

Seine-Maritime Cany-Barville Soirée disco avec karaoké pendant le repas.

Ouverture des portes 19h.

Karaoké durant le repas.

Tarif repas 28€ (entrée, plat, dessert) ou à partir de 22h30 pour la discothèque 16€.

Animé par ELS. A la salle Daniel Pierre.

Organisé par Cany US Route 66. Réservation avant le 20 janvier au 06 16 81 71 32 ou 07 71 87 82 34.

Permanence pour les réservation chez Hangard Voyage à Cany, 10 place Robert Gabel, le vendredi st samedi de 16h à 18h.

Places limitées. Soirée disco avec karaoké pendant le repas.

Ouverture des portes 19h.

Karaoké durant le repas.

Tarif repas 28€ (entrée, plat, dessert) ou à partir de 22h30 pour la discothèque 16€.

Animé par ELS. A la salle Daniel Pierre.

Organisé par Cany US Route 66. Réservation avant le 20 janvier au 06 16 81 71 32 ou 07 71 87 82 34.

Permanence pour les réservation chez Hangard Voyage à Cany, 10 place Robert Gabel, le vendredi st samedi de 16h à 18h.

Places limitées. Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Cany-Barville, Seine-Maritime Autres Lieu Cany-Barville Adresse Cany-Barville Seine-Maritime Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Ville Cany-Barville Cany-Barville lieuville Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville Departement Seine-Maritime

Soirée disco Cany-Barville 2023-01-28 was last modified: by Soirée disco Cany-Barville Cany-Barville 28 janvier 2023 Cany-Barville Cany-Barville, Seine-Maritime Rue Louis Bouilhet Salle Daniel Pierre Cany-Barville Seine-Maritime seine-maritime

Cany-Barville Cany-Barville Seine-Maritime