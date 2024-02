Soirée disco Salle municipale Bas-en-Basset, samedi 13 avril 2024.

Soirée disco Salle municipale Bas-en-Basset Haute-Loire

Soirée disco animé par GA groupe sur les tubes de

1 ère partie éternel Abba

2 -ème partie Franck d’auria sosie de Claude François et ces claudettes

3 -ème partie les plus grands tubes disco et année 80 en live

4 -ème partie disco night fever by LRC

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 19:00:00

fin : 2024-04-13

Salle municipale Boulevard de la Sablière

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement Soirée disco Bas-en-Basset a été mis à jour le 2024-01-31 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron