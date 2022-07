SOIRÉE DISCO AVEC LE GROUPE BLACK & WHITE 80

2022-08-12 – 2022-08-12 Venez danser et faire la fête sous la boule à facettes avec perruques, pantalons pattes d’éléphant, robes pailletées, chemises ouvertes. Soirée de folie !

Venez danser et faire la fête sous la boule à facettes avec perruques, pantalons pattes d'éléphant, robes pailletées, chemises ouvertes. Soirée de folie !

En cas d'intempéries, repli à la salle André Ravache, place duchesse Anne.

