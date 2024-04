Soirée Disco années 80 Salle Polyvalente Fontvieille, samedi 27 avril 2024.

Soirée Disco années 80 Salle Polyvalente Fontvieille Bouches-du-Rhône

Le Comité des Fêtes est de retour avec leur fameuse soirée des années 80! Encore une belle soirée à ne pas manquer!

Concert 1er partie « Les Vieux Rêveurs »

2ème partie Duo acoustique Dany Gray et Stefan Del Corso suivi d’un DJ

Buvette et restauration sur place, planches de charcuterie et de fromage 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 19:30:00

fin : 2024-04-27 00:00:00

Salle Polyvalente Chemin du Stade

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur henri.nanou@wanadoo.fr

L’événement Soirée Disco années 80 Fontvieille a été mis à jour le 2024-04-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles