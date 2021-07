Soirée disco à la brasserie Aix-en-Provence, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Aix-en-Provence.

Soirée disco à la brasserie 2021-07-13 18:00:00 – 2021-07-13 23:00:00 Rue De l’Ancienne Minoterie Aquae Maltae – Brasserie de Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La brasserie retourne dans les années 70, à l’apogée du Disco. Chemise à fleurs, pantalon patte d’éléphant et paillettes seront au rendez vous !

Vous pourrez danser, déguster une délicieuse pinte de Mistrale sous la lumière de la boule à facette et pour accompagner tout ça, le foodtruck Disco and Tacos sera sur place pour vous préparer des plats mexicains faits maison.



Venez habillés comme dans les années 70 pour gagner un galopin gratuit !

Mardi à la brasserie Aquae Maltae, c’est soirée disco !

Venez habillés comme dans les années 70 pour montrer votre déhancher sous la boule à facette. De plus, un foodtruck sera présent pour vous proposer des recettes mexicaines.

germain@aquaemaltae.com +33 9 72 88 37 91 https://www.aquaemaltae.com/

