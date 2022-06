SOIRÉE DISCO

2022-07-11 – 2022-07-11 Soirée Disco au camping les Clairettes.

Soirée dansante animé par le CARRAT34.

Tarif libre, restaurant et bar ouvert. Soirée Disco au camping les Clairettes.

