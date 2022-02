Soirée Dirty Dancing Espace PIERRE LEYDER, 12 mars 2022, Le Thillay.

Soirée « Dirty dancing » Samedi 12 mars de 20h30 à minuit Espace Pierre Leyder Venez découvrir ce film mythique des années 80 ! Et replongez vous dans les chorégraphiques avec des danseurs professionnels ! L’Espace Pierre Leyder accueille de nouveau une « soirée ciné » avec une programmation de folie : Dirty Dancing. Les groupies de Johnny pourront ainsi donner de la voix au rythme des célèbres titres. On ne se lassera jamais de Dirty Dancing, de ses chorégraphies endiablées, de ses répliques mémorables et de ce porté mythique qu’on aura tous tenté d’imiter sans jamais l’égaler. Alors ne laissez pas Bébé dans un coin et prenez vos billets dès maintenant en mairie ! Synopsis : Dans les années soixante, Bébé passe des vacances familiales monotones jusqu’au jour où elle découvre qu’un groupe d’animateurs du village estival forment un groupe de danse. Pour la jeune fille sage, c’est le début de l’émancipation grâce au « dirty dancing », cette danse ultra-sensuelle, et la rencontre avec Johnny Castel, le professeur de danse. Projection du film & soirée dansante avec deux danseurs professionnels Restauration et boisson sur place Tarif : 5€ / 2€ (uniquement en espèces) Billeterie sur place ou en mairie Inscriptions au : 01 39 33 90 11 | 07 87 22 19 97 | [culture@mairie-le-thillay.fr](mailto:culture@mairie-le-thillay.fr) Pass sanitaire obligatoire

Espace PIERRE LEYDER Place du 8 mai 1945 95500 LE THILLAY Le Thillay Val-d’Oise



