Soirée d’introduction – Prendre le large à l’IMEC Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, 19 mai 2022, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe.

Soirée d’introduction – Prendre le large à l’IMEC Imec Abbaye D’Ardenne, Chem. de Saint-Germain Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

2022-05-19 20:00:00 – 2022-05-19 Imec Abbaye D’Ardenne, Chem. de Saint-Germain

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados

Le festival et Salon du livre Époque propose une soirée d’introduction à l’IMEC pour prendre le large…

Fleuve Kate est l’histoire d’une femme changée en fleuve, et d’un fleuve fait femme. La femme, c’est la comédienne Kate Moran, dont le corps et les yeux magnétiques irradiaient sur la scène de Bob Wilson, dans Einstein on the Beach.

L’écrivaine Hélène Frappat décide de composer un texte dont Kate sera non seulement l’interprète, mais le sujet, la matière. Récits et chansons sont portés par la voix de Fleuve Kate en anglais puis en français, à mesure que la rivière et les cascades indiennes du Massachusetts se dissolvent dans les eaux de la Piscine Saint-Merri, à Paris.

Fleuve Kate est un poème biographique, une expérience poétique, existentielle et musicale, où la guitare d’Olivier Mellano déploie les secrets. Un voyage au fil des méandres du fleuve d’une vie, au cœur du grand corps universel du temps où chacun pourra déposer les armes/les larmes.

Performance musicale et littéraire. Avec Olivier Mellano (musique) et Kate Moran (voix).Textes de l’écrivaine Hélène Frappat (Le Mont Fuji n’existe pas, Actes Sud).

La rencontre sera suivie de dédicaces dans la salle, avec un DJ set et la possibilité de boire et de se restaurer sur place.

reservation@imec-archives.com +33 2 31 29 37 37

