Soirée d’initiation au disc-golf au parc de la Gloriette

2022-07-09 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-09 20:00:00 20:00:00 Idéal entre amis ou en famille, la pratique du disc-golf est ouverte aussi bien aux personnes recherchant un loisir en pleine nature qu’aux amateurs d’enjeux sportifs et de compétition.

Rien à prévoir d’autre qu’une paire de basket et une bouteille d’eau pour participer. Le matériel est prêté par le club.

A partir de 8 ans

Encadré par l'association les OUFS

