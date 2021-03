Genève Autre lieu Genève Soirée d’initiation à la permaculture Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Lors de cet atelier qui se déroule dans un jardin développé selon les principes de la permaculture depuis dix ans, vous découvrirez l’origine de ce procédé naturel, son éthique et les principes de base. Cet atelier est idéal pour les personnes désirant débuter un jardin, un balcon ou une terrasse selon ces principes. Inscriptions et conditions : Entrée libre. Sur réservation uniquement au 022 850 92 92. Nombre de places limité ! Animée par Daphné Lachavanne

En collaboration avec la Bibliothèque de Bernex Développer un jardin gourmand et abondant, tout en respectant l’équilibre de l’écosystème naturel Autre lieu Genève Genève

