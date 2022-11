Soirée d’information sur les aides à la rénovation énergétique et les risques d’arnaque Vaudancourt, 30 novembre 2022, Vaudancourt.

Soirée d’information sur les aides à la rénovation énergétique et les risques d’arnaque

Vaudancourt Oise

2022-11-30 18:30:00 – 2022-11-30 20:30:00

Vaudancourt

Oise

Vaudancourt

Sensibilisation au plus près des ménages des actions à réaliser pour des économies d’énergie durables et des aides disponibles. Attirer l’attention du public sur les arnaques et les démarches abusives les plus courantes et comment s’en prémunir.

Sensibilisation au plus près des ménages des actions à réaliser pour des économies d’énergie durables et des aides disponibles. Attirer l’attention du public sur les arnaques et les démarches abusives les plus courantes et comment s’en prémunir.

criverain@vexinthelle.com +33 03441515 https://www.vexinthelle.fr/

Communication

Vaudancourt

dernière mise à jour : 2022-11-21 par