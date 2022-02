Soirée d’information Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Soirée d’information Espace Séniors (Les Granges), 17 mars 2022, Saint-Jean. Soirée d’information

Espace Séniors (Les Granges), le jeudi 17 mars à 19:00

Le Relais Petite Enfance de Saint-Jean organise une soirée d’information portant sur la nouvelle convention collective de « la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile » avec l’intervention de la juriste Karine Gillard Inscription par mail ou par téléphone Public : assistantes maternelles et parents-employeurs Saint-Jean Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Saint-Jean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T19:00:00 2022-03-17T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Jean Autres Lieu Espace Séniors (Les Granges) Adresse Saint-Jean Ville Saint-Jean lieuville Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean

Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean/

Soirée d’information Espace Séniors (Les Granges) 2022-03-17 was last modified: by Soirée d’information Espace Séniors (Les Granges) Espace Séniors (Les Granges) 17 mars 2022 Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Saint Jean

Saint-Jean