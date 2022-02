Soirée dîner spectacle avec Musicool Le Tallud Le Tallud Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Le Tallud

Soirée dîner spectacle avec Musicool Le Tallud, 19 février 2022, Le Tallud. Soirée dîner spectacle avec Musicool Salle des fêtes Rue de la Vernière Le Tallud

2022-02-19 – 2022-02-19 Salle des fêtes Rue de la Vernière

Le Tallud Deux-Sèvres Le Tallud Malgré une saison 2021 « confinée », nous avons continué à travailler pour préparer un nouveau programme et toute la troupe Musicool a hâte de vous retrouver. Des chansons françaises populaires, interprétées par nos chanteurs, musiciens et danseur, autour d’un bon repas. Nous vous donnons rendez-vous pour cette nouvelle édition 2022, car, qu’on se le dise…

C ‘EST REPARTI ! Autre date :

samedi 5 mars 2022 Malgré une saison 2021 « confinée », nous avons continué à travailler pour préparer un nouveau programme et toute la troupe Musicool a hâte de vous retrouver. Des chansons françaises populaires, interprétées par nos chanteurs, musiciens et danseur, autour d’un bon repas. Nous vous donnons rendez-vous pour cette nouvelle édition 2022, car, qu’on se le dise…

C ‘EST REPARTI ! Autre date :

samedi 5 mars 2022 +33 6 32 62 61 61 Malgré une saison 2021 « confinée », nous avons continué à travailler pour préparer un nouveau programme et toute la troupe Musicool a hâte de vous retrouver. Des chansons françaises populaires, interprétées par nos chanteurs, musiciens et danseur, autour d’un bon repas. Nous vous donnons rendez-vous pour cette nouvelle édition 2022, car, qu’on se le dise…

C ‘EST REPARTI ! Autre date :

samedi 5 mars 2022 Musicool

Salle des fêtes Rue de la Vernière Le Tallud

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Le Tallud Autres Lieu Le Tallud Adresse Salle des fêtes Rue de la Vernière Ville Le Tallud lieuville Salle des fêtes Rue de la Vernière Le Tallud Departement Deux-Sèvres

Le Tallud Le Tallud Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-tallud/

Soirée dîner spectacle avec Musicool Le Tallud 2022-02-19 was last modified: by Soirée dîner spectacle avec Musicool Le Tallud Le Tallud 19 février 2022 Deux-Sèvres Le Tallud

Le Tallud Deux-Sèvres