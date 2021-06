La Houssoye La Houssoye La Houssoye, Oise SOIREE DINER & SPECTACLE AMBIANCE CABARET La Houssoye La Houssoye Catégories d’évènement: La Houssoye

Oise

SOIREE DINER & SPECTACLE AMBIANCE CABARET La Houssoye, 10 juin 2021-10 juin 2021, La Houssoye. SOIREE DINER & SPECTACLE AMBIANCE CABARET 2021-06-10 19:30:00 – 2021-06-10 22:30:00

La Houssoye Oise La Houssoye 49.9 49.9 Au Château de la Houssoye,

Profitez d’une soirée dîner & spectacle dans une ambiance cabaret unique:

Musiciens, transformiste, animations, chanteurs. contact.lahoussoye@gmail.com https://www.chateaudelahoussoye.fr/ Au Château de la Houssoye,

Profitez d’une soirée dîner & spectacle dans une ambiance cabaret unique:

Musiciens, transformiste, animations, chanteurs. PATRICK ET EMILIE TANESIE

Détails Catégories d’évènement: La Houssoye, Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu La Houssoye Adresse Ville La Houssoye lieuville 49.35503#1.93938